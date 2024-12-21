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لبنان

"الخارجية" دانت حادثة الدهس في ألمانيا: لمكافحة الارهاب والعنف والتطرف

Lebanon 24
21-12-2024 | 07:23
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تعرب وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن إدانتها لحادثة الدهس التي وقعت في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. 

تتقدم وزارة الخارجية والمغتربين بالتعازي من الحكومة والشعب الألماني وأسر الضحايا وتستنكر كافة أشكال العنف والتطرف. 
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كما تؤكد الوزارة على اهمية تضامن وتعاون المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب والعنف والتطرف في كافة اشكاله في جميع انحاء العالم.
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