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لبنان

سامي الجميّل: لإقرار قانون اللامركزية وتحقيق إنماء متوازن على كامل الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
21-12-2024 | 07:45
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استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل وفداً من تجمّع قرى جنوب الليطاني برئاسة رئيس بلدية كوكبا إيلي أبو نقول في مقرّه في بكفيا، حيث جرى بحث مطالبهم وظروف عودتهم إلى قراهم.

حضر اللقاء رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في الحزب المحامية لارا سعادة، ورئيس مجلس الهيئات المحلية الدكتور فوزي كلش، ومساعد الأمين العام لشؤون إقليم الجنوب جورج حداد، وعدد من المسؤولين الحزبيين. كما ضمّ الوفد نائب رئيس بلدية راشيا الفخار بيار عطالله، ومختار إبل السقي عجاج منصف، ومختار أبو قمحة نعمة أبو راشد، وعضو بلدية دبل مارون هاشم، وعضو بلدية علما الشعب حنا زعرب.
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واستعرض الوفد خلال اللقاء الأوضاع الراهنة في الجنوب، وقدّم ورقة مطالب تتضمن تدابير للنهوض بعد الحرب. وشدّد الوفد على ضرورة إعادة إعمار قراهم بالتوازي مع باقي القرى الجنوبية. وطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمنازل والمؤسسات والأراضي الزراعية، مع إعفاء من فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات. كما طالب بتسديد مستحقات البلديات لتمكينها من تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد رئيس الكتائب على المكانة الخاصة لقرى الجنوب ودورها الوطني الأساسي، متعهداً بمتابعة مطالبهم مع الجهات المعنية. وأطلع الجميّل الوفد على السؤال الذي وجّهه إلى الحكومة بشأن التأخير غير المبرّر في توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل وعائدات الاتصالات. وأعرب عن أمله في المرحلة المقبلة ببناء دولة المؤسسات والإسراع في إقرار قانون اللامركزية لتحقيق إنماء متوازن على كامل الأراضي اللبنانية.
 
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