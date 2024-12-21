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لبنان

بالصور.. الجيش يتسلّم مراكز عسكريّة لتنظيمات فلسطينية

Lebanon 24
21-12-2024 | 07:48
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان اليوم السبت، ان "الجيش تسلّم مركزَي السلطان يعقوب– البقاع الغربي وحشمش بين بلدتَي قوسايا ودير الغزال– البقاع الأوسط التابعَين سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين– القيادة العامة، كما تسلم معسكر حلوة- راشيا التابع سابقًا لتنظيم فتح الانتفاضة، وصادر كميات من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".
 
 
ويتابع الجيش تسلُّم مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق، وفقاً للبيان.
 
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