في عرسال ورأس بعلبك والقاع... حضور كثيف للجيش وهذا ما يقوم به

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الجيش كثف تواجده على الحدود الشرقية لعرسال ورأس بعلبك والقاع.



وأشارت المعلومات إلى أن الجيش أوقف العديد من السيارات التي تقوم بالتهريب.

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