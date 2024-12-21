Advertisement

لبنان

في عرسال ورأس بعلبك والقاع... حضور كثيف للجيش وهذا ما يقوم به

Lebanon 24
21-12-2024 | 09:50
A-
A+
Doc-P-1295797-638703967448011996.jpeg
Doc-P-1295797-638703967448011996.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الجيش كثف تواجده على الحدود الشرقية لعرسال ورأس بعلبك  والقاع.

وأشارت المعلومات إلى أن الجيش أوقف العديد من السيارات التي تقوم بالتهريب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش تسلم موقع حشمش في البقاع الاوسط من الجبهة الشعبية وكان تسلم سابقاً موقع السلطان يعقوب من القيادة العامة ومعسكر حلوة من فتح الانتفاضة (LBCI)
lebanon 24
21/12/2024 21:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في بعلبك والجنوب والبقاع الغربي اليوم
lebanon 24
21/12/2024 21:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من الجيش.. هذا ما سيفعله في الخيام والبقاع الغربي
lebanon 24
21/12/2024 21:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
في البقاع.. 30 سوريا في قبضة الجيش
lebanon 24
21/12/2024 21:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

البقاع

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2024-12-21
13:41 | 2024-12-21
13:28 | 2024-12-21
13:21 | 2024-12-21
12:46 | 2024-12-21
12:11 | 2024-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24