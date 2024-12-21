وزير الزراعة: جرف بساتين الحمضيات في الناقورة يشكل تهديداً لأمن لبنان الغذائي

كتب وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، اليوم السبت، عبر منصة "اكس": "إعتداء يشكل انتهاكًا لسيادة الوطن وتهديدًا لأمنه الغذائي. يكرر العدو الإسرائيلي اعتداءاته المدانة بشدة على الاراضي اللبنانية وكان آخرها جرف بساتين الحمضيات في بلدة الناقورة على مقربة من مقر قوات "اليونيفيل"، هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا لسيادتنا وتهديدًا لأمننا الغذائي، ويعرض ثروات الوطن وسيادته ومصدر رزق المزارعين لخطر كبير. نطالب المجتمع الدولي و"اليونيفيل" بتحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الاعتداءات وحماية مزارعينا".

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