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لبنان

من لبنان.. مذكرة إنتربول لتوقيف اللواء "جميل الحسن"

Lebanon 24
21-12-2024 | 10:22
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كشف مصدر قضائي لقناة "العربية" أن "لبنان سلّم مذكرة إنتربول أميركية لتوقيف مدير المخابرات الجوية السورية السابق اللواء جميل الحسن".

أضاف المصدر أن "المذكرة تسلمها النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يوم الخميس الماضي وفوراً قام بتعميمها على كافة الأجهزة الأمنية والمرافق".
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من هو اللواء جميل الحسن؟

 ولد في حمص سنة 1952، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي فيها، ثم انتسب إلى الكلية الحربية عام 1972، في ذات المدينة، وتخرج منها عام 1976، برتبة ملازم جوّي.

وكان في عداد القوات العسكرية التي أرسلها حافظ الأسد، واقتحمت محافظة حماة الثائرة عليه، عام 1982، وعملت فيها قتلا وتدميرا، حيث سويت بيوتها بالأرض، وبلغ عدد قتلاها الآلاف، اختلف في تقديرها ما بين 15 ألفا وخمسين ألف قتيل.

كما كان من جملة الضباط الذين كافأهم حافظ الأسد، على تنفيذهم أوامره العسكرية باقتحام حماة، فكان من الضباط ممنوحي النفوذ في إدارة المخابرات الجوية التي كانت لا تزال تحت سلطة اللواء محمد الخولي، ثم تحت سلطة اللواء إبراهيم حويجة، ثم لتصبح إدارة الاستخبارات الجوية تحت سلطة اللواء جميل حسن منذ عام 2009، خلفاً للواء عبد الفتاح قدسية.

عقوبات دولية

يذكر أن أغلب ضباط إدارة المخابرات الجوية السورية، خاضعون لعقوبات دولية، لتورطهم بأعمال عنف وقتل وتعذيب السوريين.

و"لمع نجم" اللواء جميل حسن، مع اندلاع "الثورة السورية" على نظام بشار الأسد، عام 2011، وعرف عنه ميوله لتكرار سياسة حافظ الأسد في محافظة حماة التي كان واحداً من المتورطين في ارتكاب مذبحتها.

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