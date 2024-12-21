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لبنان

أول صورة للمُجرم الذي "دهس" الدراج في بيروت.. شاهدوها

Lebanon 24
21-12-2024 | 12:11
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صــدر عـن المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـــة العلاقــات العامـة البلاغ التالي:

"بتاريخه تم توقيف المجرم الذي تعمّد بعد ظهر اليوم صدم ومحاولة قتل أحد عناصر مفرزة سير وسط بيروت في أثناء تأديته مهامّه، وفرّ هاربًا، وذلك من قبل شعبة المعلومات ويدعى: خليل أحمد سبليني، والدته مريم صفيّ الدين (مواليد 2005 لبناني) رقم السجل 58 الناقورة.
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أجري المقتضى القانوني بحقّه بناء على إشارة القضاء المختصّ".
 
 
 
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