"عاشقة لبنان".. وزير الإعلام يكّرم فنانة مصرية شهيرة (فيديو)

قدّم حفل الموريكس دور الذي يقام في كازينو لبنان حاليا، "تكريمًا خاصًا لسفيرة السلام" للممثلة المصرية إلهام شاهين.
وسلّم الجائزة لشاهين، وزير الإعلام زياد مكاري. وقد عبرت "عاشقة لبنان" عن حبها لبلاد الأرز و"الشعب العنيد"، وقالت: "لبنان بيعرف يحول أحزانه إلى إيجابيات، وبيعرف يصنع الفرح. ثقافته هي ثقافة الحياة"، مضيفة: "انتو حقيقي شعب جميل، محب للحياة والسلام والفنون، وهذا الشيء المشترك بين مصر ولبنان"، متمنية الأمن والسلام للبنان دائماً.
ووُلدت إلهام شاهين عام 1961 ودرست التمثيل في معهد الفنون المسرحية، حيث تألقت في عروض مسرحية كـ"حورية من المريخ"، "قنبلة الموسم"، "المتحذلقات"، "المصيدة"، "بستان الوهم" وغيرها.
وتألّقت إلهام شاهين في عالم السينما عند مشاركتها في فيلم " أمهات في المنفى" عام 1981، لتتوالى بعدها الأدوار والأعمال الناجحة كـ"العار"، "لا تسأليني من أنا"، "العبقري خمسة"، "موت سميرة"، "الهلفوت"، "رحلة عذاب"، "وقال البحر"، "أخو البنات"، "الشيطان والحب" و"دوامة الحب" وغيرها.
والجدير ذكره أنه تم اختيار إلهام شاهين كسفيرة للنوايا الحسنة للمنظمة "الدولية للسلم والرعاية والإغاثة" عام 2014.