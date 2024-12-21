"عاشقة لبنان".. وزير الإعلام يكّرم فنانة مصرية شهيرة (فيديو)

قدّم حفل الموريكس دور الذي يقام في كازينو لبنان حاليا، "تكريمًا خاصًا لسفيرة السلام" للممثلة المصرية إلهام شاهين.

وسلّم الجائزة لشاهين، وزير الإعلام زياد مكاري. وقد عبرت "عاشقة لبنان" عن حبها لبلاد الأرز و"الشعب العنيد"، وقالت: "لبنان بيعرف يحول أحزانه إلى إيجابيات، وبيعرف يصنع الفرح. ثقافته هي ثقافة الحياة"، مضيفة: "انتو حقيقي شعب جميل، محب للحياة والسلام والفنون، وهذا الشيء المشترك بين مصر ولبنان"، متمنية الأمن والسلام للبنان دائماً.