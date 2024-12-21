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لبنان

بيانٌ من عائلة المتورط بـ"دهس الدراج".. ماذا كشف؟

Lebanon 24
21-12-2024 | 16:15
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أصدرت عائلة الشاب خليل سبليني المتورط بحادثة دهس درّاج من قوى الأمن الداخلي في بيروت، بياناً، مساء السبت، أكدت فيه أنها "تحت سقف القانون والمحاسبة".
 
 
وذكرت العائلة أن "ما حصل اليوم ما هو إلا فعلٌ طائش"، مشيرة إلى أنَّ "الحادثة ناجمة عن ارتباك حصل من قبل خليل فيما الدهسُ تم عن عدم قصد وليس فيه أي سوء نية". 
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وأكدت العائلة أنه "خلافاً لما نشرته بعض وسائل الإعلام، فإنَّ "خليل غير مطلوب بأي جرم سابق"، مشيرة إلى أنه "موجود في لبنان منذ فترة ليست بعيدة، وقد أتى لاكمال دراسته الجامعية، وقد قام بتسليم نفسه للقوى الأمنية إثر الحادثة الأخيرة".
 
وطلبت العائلة من وسائل الإعلام توخي الدقة ومراعاة مشاعر أهله، مشددة على ضرورة أن يأخذ القانون مجراه بعيداً عن الفرضيات والسرديات غير الواقعية.

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