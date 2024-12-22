مؤشر إيجابي.. ماذا تشهد الأسلاك الأمنية؟

عُلم أن أعدادا كبيرة من الشباب ذكوراً وإناثاً، يسعون لتقديم طلباتهم للانضمام إلى الأسلاك العسكرية سواء قوى الأمن الداخلي أو الجيش، وذلك بعد دورات التطويع التي تم إعلانها مؤخراً.

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وفي سياق آخر، تقول مصادر أمنية لـ"لبنان24" إنّ الاختبارات المرتبطة لتطويع ضباط اختصاص مستمرة على قدم وساق، فيما من المتوقع أن يتم إصدار النتائج عما قريب.