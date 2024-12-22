الراعي في عظة الأحد: نتطلع إلى انتخاب رئيس بعد الفراغ المخزي

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وفي إطار آخر، تطرق الراعي إلى أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، داعيًا اللبنانيين إلى التطلع إلى التاسع من كانون الثاني لانتخاب رئيس للبلاد بعد الفراغ المخزي. وجه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تحية إلى عائلات الأبويْن الأنطونيين الأب ألبير شرفان والأب سليمان أبي خليل، اللذين خطفا من بلدة بيت مري في 1990، مطالبًا بالكشف عن مصيرهما خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد.وفي إطار آخر، تطرق الراعي إلى أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، داعيًا اللبنانيين إلى التطلع إلى التاسع من كانون الثاني لانتخاب رئيس للبلاد بعد الفراغ المخزي.

وأكد أن البلاد بحاجة إلى رئيس يتمتع بالثقة الداخلية والخارجية، ويكون قادرًا على النهوض بالاقتصاد وإعادة إعمار المنازل المدمرة.

كما دعا إلى انتخاب رئيس يصنع الوحدة بين المواطنين، مُصليًا أن يُلهم الله الكتل النيابية في اختيار الرئيس المناسب لهذه المرحلة.