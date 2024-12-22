17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيانٌ من بلدية برج البراجنة إلى سكانها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
22-12-2024
|
04:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت بلدية برج البراجنة بياناً أعلمت فيه الأهالي والسكان، أن "أزمة في تأمين المياه لبرج البراجنة، طرأت منذ ثلاثة أيام نتيجة عدة عوامل خارجة عن إرادتنا".
وقال: "بعد المتابعة من قبل فريق قسم المياه في البلدية تبين أن الأسباب الرئيسية سببها: التعديات على خط الدفع الرئيسي من قبل أهالي إحدى البلدات الساحلية وجر المياه إلى خزاناتها بشكل غير قانوني مما حرم بلدتنا من حصتها الطبيعية من المياه، وجود أعطال فنية في الآبار الرئيسية وتسرب مياه من خزاناتها، وكذلك توقف بئرين عن العمل فضعفت عملية الضخ بالكمية التي كنا نتزود بها مما زاد بالمشكلة".
Advertisement
وأضاف: "حرصا منا على معالجة الأزمة بأسرع وقت ممكن تم إجراء اتصالات مكثفة على أعلى المستويات مع الجهات المعنية بما في ذلك مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بشخص حضرة المدير العام جان جبران والنائبين الحاج علي عمار والدكتور فادي علامة ورئيس إتحاد البلديات المهندس محمد درغام ومستشار وزير الاشغال الدكتور قاسم رحال لضمان معالجة التعديات وإصلاح الاضرار بشكل فوري، وتكليف الجهات الأمنية المختصة بالتحرك الفوري لضبط التعديات على الشبكة التي تكررت أكثر من مرة وسبق أن رفعنا الصوت عاليا وطلبنا تدخل الأجهزة الأمنية لوضع حد لهذا التعدي، لكن وللأسف لم تسلك المعالجات طريقها الصحيح وبقيت مبتورة، مما ينبغي ولو اضطر الأمر تدخل الجيش وهو حامي الوطن لمعالجة الموضوع ووضع حد له، كل ذلك بهدف تجنب أي شرخ مناطقي يمكن أن ينعكس على مسائل خدماتية وهذا يتطلب الإسراع في إيجاد حل نهائي لتعود بلدتنا وتتغذي بالمياه بعد تسريع عملية الضخ وإعادة الوضع إلى طبيعته".
وتابع: "إن بلدية برج البراجنة تتابع هذا الملف بكل جدية وحرص، ونحن على تواصل دائم مع الجهات الفاعلة لضمان حق بلدتنا في الحصول على حصتها الطبيعية من المياه بمعالجة هادئة وطبيعية".
وختم مؤكدا "أهمية التعاون المشترك بين البلدية وسائر البلدات وكذلك مع الجهات المعنية لتجاوز هذه الأزمة التي يتضرر منها أهالي وسكان برج البراجنة الذين نعتذر منهم عن أي إزعاج تسبب به هذا الانقطاع، ونعدكم بأننا لن ندخر جهدا لإعادة المياه إلى منازلكم في أقرب وقت ممكن".
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ من عائلة المتورط بـ"دهس الدراج".. ماذا كشف؟
Lebanon 24
بيانٌ من عائلة المتورط بـ"دهس الدراج".. ماذا كشف؟
16:15 | 2024-12-21
21/12/2024 04:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تناقل صورة لنصرالله نادرة جداً.. هكذا ظهر فيها
Lebanon 24
تناقل صورة لنصرالله نادرة جداً.. هكذا ظهر فيها
15:52 | 2024-12-21
21/12/2024 03:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية خطف في بيروت.. والضحية "عقيد"!
Lebanon 24
عملية خطف في بيروت.. والضحية "عقيد"!
02:03 | 2024-12-22
22/12/2024 02:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا نقلت إيران السلاح إلى لبنان.. تفاصيل مثيرة!
Lebanon 24
هكذا نقلت إيران السلاح إلى لبنان.. تفاصيل مثيرة!
14:00 | 2024-12-21
21/12/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصٌ داس على فستان مايا دياب ومزّقه... وفيديو يكشف كيف كانت ردّة فعلها
Lebanon 24
شخصٌ داس على فستان مايا دياب ومزّقه... وفيديو يكشف كيف كانت ردّة فعلها
07:00 | 2024-12-22
22/12/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:52 | 2024-12-22
عمليات نسف كبيرة للعدو في كفركلا
12:38 | 2024-12-22
بعد ان فقد أثره.. العثور على جثة ايلي فارس في سيارته (صور)
12:38 | 2024-12-22
شيخ العقل يسلّم الشرع رسالة خلال اللقاء في قصر الشعب... هذا ما جاء فيها
12:30 | 2024-12-22
الكتائب يأمل أن تشكل تصريحات الشرع بداية لمرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية السورية
12:00 | 2024-12-22
هكذا حوّل لبنان بلدات إسرائيلية إلى "مدن أشباح".. تفاصيل لافتة
11:49 | 2024-12-22
استغلوا نزوح الأهالي لسرقة محتويات منازلهم.. وقوى الامن في المرصاد
فيديو
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
04:21 | 2024-12-21
22/12/2024 19:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2024-12-21
22/12/2024 19:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أشقاؤها كانوا في الفرقة الرابعة.. فنانة سورية شهيرة تنهار من البكاء: "كنا مخدوعين بالأسد" (فيديو)
Lebanon 24
أشقاؤها كانوا في الفرقة الرابعة.. فنانة سورية شهيرة تنهار من البكاء: "كنا مخدوعين بالأسد" (فيديو)
01:55 | 2024-12-21
22/12/2024 19:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24