رسالة مكتوبة مؤثرة من نصر الله إلى حفيده.. إقرأوا ما فيها (صورة)

انتشرت صورة لرسالة وجهها الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، إلى حفيده.



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أضاف: "أنا أيضًا أحبك يا جدي وأدعو لك دائمًا أن يكون لك خير الدنيا والآخرة". (الجديد) وجاءت الرسالة مليئة بالمحبة والحنان، حيث خاطب فيها نصرالله حفيده قائلا: "شكراً يا حسون يا طائر العشق الحنون".أضاف: "أنا أيضًا أحبك يا جدي وأدعو لك دائمًا أن يكون لك خير الدنيا والآخرة". (الجديد)