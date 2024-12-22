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لبنان

رسالة مكتوبة مؤثرة من نصر الله إلى حفيده.. إقرأوا ما فيها (صورة)

Lebanon 24
22-12-2024 | 04:33
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انتشرت صورة لرسالة وجهها الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، إلى حفيده.
 
وجاءت الرسالة مليئة بالمحبة والحنان، حيث خاطب فيها نصرالله حفيده قائلا: "شكراً يا حسون يا طائر العشق الحنون".
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أضاف: "أنا أيضًا أحبك يا جدي وأدعو لك دائمًا أن يكون لك خير الدنيا والآخرة". (الجديد)
 
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