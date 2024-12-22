Advertisement

لبنان

خريس: لتعزيز التماسك الداخلي من أجل الخروج من أزمتنا

Lebanon 24
22-12-2024 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1296058-638704653606282304.jpg
Doc-P-1296058-638704653606282304.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس إنّ "لبنان يعيش في مرحلة من أخطر وأصعب المراحل"، مشيراً إلى أن الحرب الإسرائيلية لم تشمل جنوب لبنان بل كل المنطقة، وقالت: "لقد اعتمدت الحرب التدمير الممنهج لاخلاء الجنوب من سكانه، لكن الشعب الطيب تحدى العدو وعاد الى بيته المدمر وكأنه يقول بانه لن نتخلى عن وطننا وجنوبنا وأهلنا".
Advertisement
 
وفي كلمة له خلال حفل تأبيني، قال خريس: "نحن بحاجة الى وحدة حقيقية في ظل التدمير الذي يعتمده العدو الذي لم يلتزم بوقف اطلاق النار".
 
وسأل: "أين الدول الراعية ولجنة المراقبة والولايات المتحدة وفرنسا لوضع حد للعدوان والخروقات الاسرائيلية اليومية في جنوب لبنان؟".
وأكد أن "المطلوب المزيد من التماسك الداخلي والوحدة الداخلية"، وأردف: "بامكاننا اليوم أن نخرج من ازمتنا، وعلى الكل تلبية دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري في 9 كانون الثاني المقبل كي يستقيم الوضع".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:52 | 2024-12-22
12:38 | 2024-12-22
12:38 | 2024-12-22
12:30 | 2024-12-22
12:00 | 2024-12-22
11:49 | 2024-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24