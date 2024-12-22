خريس: لتعزيز التماسك الداخلي من أجل الخروج من أزمتنا

قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس إنّ "لبنان يعيش في مرحلة من أخطر وأصعب المراحل"، مشيراً إلى أن الحرب الإسرائيلية لم تشمل جنوب لبنان بل كل المنطقة، وقالت: "لقد اعتمدت الحرب التدمير الممنهج لاخلاء الجنوب من سكانه، لكن الشعب الطيب تحدى العدو وعاد الى بيته المدمر وكأنه يقول بانه لن نتخلى عن وطننا وجنوبنا وأهلنا".

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وفي كلمة له خلال حفل تأبيني، قال خريس: "نحن بحاجة الى وحدة حقيقية في ظل التدمير الذي يعتمده العدو الذي لم يلتزم بوقف اطلاق النار".

وسأل: "أين الدول الراعية ولجنة المراقبة والولايات المتحدة وفرنسا لوضع حد للعدوان والخروقات الاسرائيلية اليومية في جنوب لبنان؟".

وأكد أن "المطلوب المزيد من التماسك الداخلي والوحدة الداخلية"، وأردف: "بامكاننا اليوم أن نخرج من ازمتنا، وعلى الكل تلبية دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري في 9 كانون الثاني المقبل كي يستقيم الوضع".