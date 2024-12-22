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لبنان

انتهاء مسح أضرار 650 وحدة سكنية مهدمة كليا أو جزئيا في بعلبك

Lebanon 24
22-12-2024 | 05:13
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أشار مدير مركز مسح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي في "حزب الله"- قطاع بعلبك، المهندس محمد هادي سلهب، إلى أن "عدد الوحدات السكنية المهدمة بشكل كلي أو جزئي، ضمن نطاق قطاع بعلبك، هي حوالي 650 وحدة سكنية".
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وأضاف في تصريح: "لقد أنجزنا كل استمارات الإيواء الخاصة بشاغلي المباني المهدمة أو غير الصالحة للسكن، وقمنا بدفع التعويضات اللازمة، ونواصل العمل لمسح الأضرار الجزئية في المنازل القابلة للسكن، وحتى الآن تمت تعبئة حوالي 3000 استمارة من قبل فريقنا الفني، وبإذن الله خلال أسبوع ننتهي من عملية مسح كل الأضرار في منطقة قطاع بعلبك".

وختم المهندس سلهب: "نحن نقوم بتعبئة الاستمارات على البرنامج الموحد المعتمد لكل المناطق، وسنبدأ خلال أيام تباعا بدفع التعويضات للأقسام المتضررة".
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