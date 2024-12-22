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لبنان

بعد العثور على سيارته مُصابة بطلقات ناريّة في الجنوب... إليكم مصير الشاب مهدي

Lebanon 24
22-12-2024 | 05:17
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أعلن الصليب الاحمر اللبناني في بيان، ان "طواقم الصليب الأحمر اللبناني تسلمت من قوات اليونيفيل في حولا الشاب مهدي شموط 20 سنة من بلدة برعشيت وجرى نقله الى مستشفى تبنين لاجراء الفحوص الطبية اللازمة وهو بحالة جيدة.
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وكان شموط فقد الاتصال به منذ بعد ظهر الخميس الماضي في منطقة وادي الحجير، حيث وجدت سيارته وقد أصيبت بعدة طلقات نارية وقد أجرت طواقم الصليب الأحمر اللبناني عملية بحث هناك بعد ظهر أمس ولم يعثر عليه".
 
 
 
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