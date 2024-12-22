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لبنان

سليمان: السيادة في جنوب الليطاني وشماله فوق الارض وفي جوفها وفي البر والبحر والجوّ

Lebanon 24
22-12-2024 | 05:29
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: "ميلاد مجيد لكل اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، وعام جديد مفعم بالامل سمته النمو والامن والسلام والسيادة دون سلاح خارج عن السلطة الشرعية".


وتابع: "السيادة في جنوب الليطاني وشماله في البقاع والجبل وبيروت والشمال،  فوق الارض وفي جوفها، في البر والبحر والجو، في المرفأ والمطار والمعابر، في المدارس والسجون في قصور العدل والكنائس والمساجد … في سماء لبنان وليس في جهنم ! مطلوب المزيد ولكن فلنبدأ بما ذكرنا. ينعاد على الجميع بخاصة رجال الامن وفي مقدمهم الجيش اللبناني".
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