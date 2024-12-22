عزالدين دعت الحكومة إلى التحرّك السريع لوقف العدوان على القرى الحدودية

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اعتبرت النائبة عناية عزالدين ان "مواجهة المخاطر في لبنان لا يمكن ان تتحقق إلا من خلال روح التضامن والتعاون التي جسدها أهالي صيدا من خلال مبادرة من صيدا إلى صور لتنظيف شوارع المدينة التي اطلقها تجمع المؤسسات الاهلية في صور بالتعاون مع بلدية صيدا وبالتنسيق مع بلدية صور".كلام عز الدين جاء خلال استقبالها في ساحة القسم في صور المشاركين في الحملة، وأكدت ان "صيدا لطالما شكلت بوابة معبر الوطن تجاه الجنوب الصامد"، وتمنت ان "تتوسع الحملات قريبا لتشمل القرى الحدودية التي يتوغل العدو الاسرائيلي فيها ويقوم بعمليات تدمير ممنهج وتجريف للبيوت والبساتين والطرقات على الرغم من اتفاق وقف اطلاق النار الذي التزم به لبنان".وطالبت الحكومة اللبنانية "بالتحرك السريع من اجل وقف العدوان الاسرائيلي المتمادي على القرى الحدودية".