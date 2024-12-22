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لبنان

ريسيتال ميلادي في صيدا - الزهراني

Lebanon 24
22-12-2024 | 05:31
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أقامت منطقة صيدا - الزهراني ريسيتالاً ميلادياً في كنيسة مار مارون – عين الدلب، برعاية رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.

أحيا الريسيتال المرنّمان شربل وبترا منصور، حيث قدّما باقة من التراتيل والأغاني الميلادية التي أضفت أجواءً مليئة بالفرح والرجاء.
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حضر الحفل عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النائب سعيد الأسمر مُمَثلاً رئيس الحزب سمير جعجع، كاهن الرعيّة الأب فادي منصور، عضو المكتب السياسي الكتائبي مارون عسّاف، رئيس بلدية عين الدلب داني جبّور، الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد، رئيس هيئة التفتيش إدغار مارون، منسّق المنطقة عماد روكز، وعدد من فعاليات المنطقة، بالإضافة إلى رؤساء المكاتب والمراكز، وحشد كبير من أبناء المنطقة والمحازبين. 

وللمناسبة، ألقى روكز كلمة تمنّى فيها أن "تحمل ولادة طفل المغارة هذا العام ولادة جديدة للبنان الذي أثبت أنه قادر على تخطّي الأزمات والصعاب".

بدوره ألقى النائب الأسمر كلمة تناول فيها التطورات الراهنة وأهمية تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة التحدّيات، كما تمنّى للجميع أعياداً مجيدة وسنة تحمل معها السلام والإستقرار وعودة الطمأنينة إلى ربوع لبنان.

وفي الختام، شارك الجميع في حفل الكوكتيل الذي أقيم للمناسبة.

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