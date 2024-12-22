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لبنان
تمديد إقفال السجل العقاري ودائرتي المساحة في بعلبك - الهرمل والنبطية
Lebanon 24
22-12-2024
|
06:10
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أعلنت أمانتا السجل العقاري ودائرتا المساحة في بعلبك – الهرمل والنبطية تمديد اقفال ابوابها امام المواطنين، لغاية29-12-2024 ضمناً، لحين الانتهاء من اصلاح الاضرار التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي على لبنان.
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