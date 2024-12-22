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لبنان

كان يقود سيارته... إيلي مفقود منذ يوم أمس

Lebanon 24
22-12-2024 | 06:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الشاب إيلي عبود فارس إبن بلدة القبيات العكارية، مفقود منذ مساء أمس.

 
وبحسب المعلومات، كان إيلي يقود سيارة "جيب شيروكي"، تحمل لوحة صفراء. 
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