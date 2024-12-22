كان يقود سيارته... إيلي مفقود منذ يوم أمس

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الشاب إيلي عبود فارس إبن بلدة القبيات العكارية، مفقود منذ مساء أمس.





وبحسب المعلومات، كان إيلي يقود سيارة "جيب شيروكي"، تحمل لوحة صفراء.