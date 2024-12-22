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وزير الداخلية وصل الى الرياض

Lebanon 24
22-12-2024 | 06:29
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وصل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي الى الرياض، على رأس وفد من الوزارة، للمشاركة يوم غد الاثنين، في أعمال الدورة الاولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
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