الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في مرجعيون

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 22/ 12/ 2024، ما بين الساعة 13.30 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة الحميري – صور وحقل القليعة – مرجعيون.".

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