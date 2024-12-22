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لبنان

تكتل "التوافق الوطني" التقى سمير عساف في طرابلس

Lebanon 24
22-12-2024 | 08:24
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التقى أعضاء تكتل "التوافق الوطني" في دارة النائب فيصل كرامي في طرابلس، المرشح الرئاسي سمير عسّاف، وبحث معه في الملف الرئاسي والمستجدات السياسية اللبنانية والاقليمية، واستمع أعضاء التكتل لرؤية ومشروع عسّاف لانقاذ لبنان على المستويين السياسي والاقتصادي، وكان نقاش في ضرورة التوصّل الى انتخاب رئيس في الجلسة المقبلة.
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ونوه التكتل في بيان "بشخصية عساف الاقتصادي والمصرفي الناجح في الخارج والذي راكم خبرات عديدة في هذا المجال، بالاضافة الى العلاقات الوثيقة والصداقات العربية والاوروبية والاميركية والصينية وغيرها التي من الممكن  استثمارها لمصلحة لبنان من أي موقع سيشغله".

وأشار البيان إلى أن "التكتل سيستكمل مشاوراته مع باقي الكتل النيابية والنواب المستقلين لبلورة البلوك السني الوطني في الايام المقبلة، ومن المتوقع ان يشكل هذا البلوك صمّام امان للبنان في هذه المرحلة الدقيقة خصوصاً وان الطائفة السنية كانت ولا تزال تلعب دور الضامن للميثاق الوطني وصمام الامان بين الافرقاء اللبنانيين".
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