هل أُطلِقَ سراح منفذ عمليّة دهس "الدركي"؟.. هذا الخبر يُوضح الحقيقة

بعد تداول معلومات حول إطلاق سراح منفذ عملية الدهس لشرطي في وسط بيروت، نفت مصادر أمنية هذه المعلومات.

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وأفادت "الجديد" أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقدمت بدعوى ضد خليل سبليني بتهمة محاولة القتل، إثر قيامه بدهس العسكري جورج أبو جودة في وسط بيروت أمس، نافية ما يتردد عن إطلاق سراحه.كما أشارت مصادر أمنية لـ "الجديد"، أن قوى الأمن لم تتعرض لأي ضغوطات أو تدخلات سياسية في القضية.