أبو الحسن: ها قد عدنا إلى سوريا الحرة

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كتب أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر صفحته على "فيسبوك":"ها هو وليد جنبلاط قد عاد إلى دمشق شامخاً مظفراً بالنصر.ها قد عدنا إلى سوريا الحرة مع الأمل الكبير الواعد بأن تنعم سوريا وشعبها بالحرية والديمقراطية والتنوّع والإستقرار والإزدهار.فلنبن أفضل العلاقات التي تحفظ سيادة وحرية وإستقلال وطننا الحبيب لبنان وتحفظ سوريا الواحدة الموحدة الأبية.هنيئاً لكم ولنا الإنتصار الكبير، ويبقى الإنتصار الأكبر هو الحفاظ على الوحدة الوطنية والحرية والهوية".