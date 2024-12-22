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لبنان

تحت جسر نهر الكلب... هذا ما حدث مع المواطنين بسبب الأمطار

Lebanon 24
22-12-2024 | 09:29
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غمرت مياه الأمطار الطريق البحريّ تحت جسر نهر الكلب ما أدى الى احتجاز عدد من المواطنين في سياراتهم، وقد ناشدوا المعنيين العمل على فتحها.
 
 
 
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جسر

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