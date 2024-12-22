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لبنان

الجيش تسلم مركزًا جديداً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.. وإليكم ما صادره

Lebanon 24
22-12-2024 | 10:19
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
استكمالًا لعملية تسلُّم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، تسلمت وحدة من الجيش في بلدة كفرزبد - زحلة مركز جبيلة عين البيضا التابع سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، وصادر كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
تأتي هذه المهمات ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق.
 
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