الجيش تسلم مركزًا جديداً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.. وإليكم ما صادره

استكمالًا لعملية تسلُّم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، تسلمت وحدة من الجيش في بلدة كفرزبد - زحلة مركز جبيلة عين البيضا التابع سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، وصادر كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة… pic.twitter.com/KDOFiLk2IV
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 22, 2024
استكمالًا لعملية تسلُّم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، تسلمت وحدة من الجيش في بلدة كفرزبد - زحلة مركز جبيلة عين البيضا التابع سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، وصادر كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة… pic.twitter.com/KDOFiLk2IV