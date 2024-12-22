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لبنان

الخير استقبل وفد المؤهلين المتقاعدين في الجيش

Lebanon 24
22-12-2024 | 10:37
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استقبل النائب أحمد الخير، في دارته في المنية، مراجعات الأهالي والمواطنين، ومن بينهم وفد من المؤهلين المتقاعدين في الجيش اللبناني، ووفد من جمعية المواساة في منطقة المنية.
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