الخير استقبل وفد المؤهلين المتقاعدين في الجيش

استقبل النائب أحمد الخير، في دارته في المنية، مراجعات الأهالي والمواطنين، ومن بينهم وفد من المؤهلين المتقاعدين في الجيش اللبناني، ووفد من جمعية المواساة في منطقة المنية.

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