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لبنان

القاضي بركات شكر المعزين بوفاة شقيقته

Lebanon 24
22-12-2024 | 10:56
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 شكر القاضي منيف بركات وعائلة شقيقته المرحومة إزدهار وديع بركات، في بيان، كل من واساهم بمصابهم الأليم. وخصّوا بالشكر "الرؤساء أصحاب الفخامة والدولة والبطاركة والمفتين والوزراء والنواب الحاليين والسابقين والمطارنة في لبنان ودول الإنتشار وأصحاب السماحة والفضيلة والهيئات الدبلوماسية والقضائية والعسكرية والأمنية والإدارية والتربويّة والحزبية والبلدية والإعلامية ونقباء وأعضاء المهن الحرة والرؤساء العامين والرئيسات العامات وجمهورهم والآباء والمخاتير والصليب الأحمر والدفاع المدني والجمعيات الأهلية، سائلين الله ألّا يفجعهم بعزيز".
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لبنان

تعازي ووفيات

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