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لبنان

فرنجيه بحث مع سمير عساف في الاستحقاق الرئاسي

Lebanon 24
22-12-2024 | 10:59
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استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، في دارته في بنشعي، الخبير الدولي للشؤون المصرفية سمير عساف، وتم البحث في آخر التطورات الراهنة، بما فيها الاستحقاق الرئاسي.
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فرنجيه

سمير عساف

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