فرنجيه بحث مع سمير عساف في الاستحقاق الرئاسي

استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، في دارته في بنشعي، الخبير الدولي للشؤون المصرفية سمير عساف، وتم البحث في آخر التطورات الراهنة، بما فيها الاستحقاق الرئاسي.

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