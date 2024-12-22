اجتماع استثنائي برئاسة ميشال عون في مقر "التيار" غدًا

تعقد الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعاً استثنائياً لها برئاسة الرئيس العماد ميشال عون، في مقر "التيار" في ميرنا الشالوحي غداً الاثنين الساعة الرابعة بعد الظهر، وستكون هناك كلمة بعد الإجتماع.

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