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لبنان

بعد ان فقد أثره.. العثور على جثة ايلي فارس في سيارته (صور)

Lebanon 24
22-12-2024 | 12:38
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عثر مساء اليوم الأحد على الشاب إيلي فارس جثة مصابة بطلق ناري في الرأس داخل صندوق سيارته في منطقة مشروع جبور- الرميلة، خراج قضاء زغرتا، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

إيلي، الذي ينحدر من بلدة القبيات في عكار، كان قد فُقد منذ صباح اليوم، ما دفع عائلته لإبلاغ السلطات. 
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الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد الجناة.
 
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