بعد ان فقد أثره.. العثور على جثة ايلي فارس في سيارته (صور)

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عثر مساء اليوم الأحد على الشاب إيلي فارس جثة مصابة بطلق ناري في الرأس داخل صندوق سيارته في منطقة مشروع جبور- الرميلة، خراج قضاء زغرتا، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".إيلي، الذي ينحدر من بلدة القبيات في عكار، كان قد فُقد منذ صباح اليوم، ما دفع عائلته لإبلاغ السلطات.الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد الجناة.