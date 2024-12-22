من ايران.. صورة جديدة لنجل نصرالله

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أطل محمد مهدي نجل الأمين العام لحزب الله الراحل، السيد حسن نصر الله، مجددًا في إيران خلال لقاء مع الإمام علي خامنئي.وأثار ظهور نصر الله، الجدل مجددًا، حيث شارك في لقاء المنشدين الحسينيين وقراء المدائح والمراثي لأهل البيت، بمناسبة ذكرى ولادة فاطمة الزهراء في حسينية الإمام الخميني في طهران اليوم الأحد.وكان محمد مهدي قد أثار الجدل في وقت سابق، عندما تم تصويره وهو يرتدي عباءة والده، في مشهد اعتبره البعض تقليدًا لوالده، الأمر الذي لاقى اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، وسط تساؤلات حول دلالات هذا التصرف.