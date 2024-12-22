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لبنان

اشكال واطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
22-12-2024 | 15:38
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وقع اشكال في مدينة الميناء - شارع بور سعيد بالقرب من مستديرة غروبي بين المدعو "م.ش" و "خ.ز" فلسطيني، تطور الاشكال الى اقدام الاخير على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه الاخير دون اصابته وفراره بعدها الى جهه مجهولة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وعلى الفور توجهت دورية من الجيش الى المكان وتعمل على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه

وقد عرف ان الاشكال ببن الطرفين هو على خلفية استملاك كراج سيارة
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