اشكال واطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى

Advertisement

وقع اشكال في مدينة الميناء - شارع بور سعيد بالقرب من مستديرة غروبي بين المدعو "م.ش" و "خ.ز" فلسطيني، تطور الاشكال الى اقدام الاخير على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه الاخير دون اصابته وفراره بعدها الى جهه مجهولة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور توجهت دورية من الجيش الى المكان وتعمل على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفهوقد عرف ان الاشكال ببن الطرفين هو على خلفية استملاك كراج سيارة