التعديات الاسرائيلية مستمرة.. اليكم ما فعله الجيش الاسرائيلي مساء اليوم

قطعت قوات الجيش الإسرائيلي طريق عام بنت جبيل- عيترون بمكعبات إسمنتية بعد قطعها سابقاً بسواتر ترابية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات جديدة في منطقة يارون.