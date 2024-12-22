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لبنان

التعديات الاسرائيلية مستمرة.. اليكم ما فعله الجيش الاسرائيلي مساء اليوم

Lebanon 24
22-12-2024 | 15:53
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قطعت قوات الجيش الإسرائيلي طريق عام بنت جبيل- عيترون بمكعبات إسمنتية بعد قطعها سابقاً بسواتر ترابية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات جديدة في منطقة يارون.
 
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