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لبنان

تواصل خجول بين "قوى المعارضة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-12-2024 | 01:15
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بالرغم من ان الملف الرئاسي بدأ يسجل تحركات ومواقف مكثفة، بالمقارنة مع الايام الماضية، الا ان الاتصالات السياسية لا تشمل معظم القوى السياسية، بمعنى ان بعض الاطراف لا يزال يتعامل مع جلسة الانتخاب المقررة في التاسع من كانون الثاني المقبل بإعتبارها شكلية.
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وتؤكد مصادر مطلعة انه في الوقت الذي يقود فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري اتصالات مكوكية مع قوى حليفة له للتوافق على اسم رئيس جديد للجمهورية، تستمر قوى المعارضة بالتعامل البارد مع الحدث.
وتشير المصادر إلى ان التواصل بين قوى المعارضة ليس كبيراً ولا توجد مشاورات سياسية فعلية توحي برغبة بالاتفاق المشترك على اسم مرشح واحد ، مما يوحي بأن الامور متروكة لمزيد من الوقت.


المصدر: لبنان 24

لبنان

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