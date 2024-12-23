"التيار" يشهر الفيتو في وجه ثلاثة مرشحين

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افاد مصدر نيابي مطلع على الحراك الرئاسي المستجد هذه الفترة أن "التيار الوطني الحر" يضع فيتوهات على أكثر من إسم .وقال: "بالاضافة إلى الفيتو على قائد الجيش العماد جوزيف عون والذي أصبح من ثوابت "التيار" في الإستحقاق الرئاسي، هناك فيتو مماثل وبنفس الحدة على المرشح الجديد النائب نعمة فرام ، والسبب واضح بحسب المصدر كون الأخير "خذل" التيار عندما خرج إبان الثورة من تكتل "لبنان القوي" ولا يستحق اليوم أن يكون مدعوما من "التيار" ، أما الفيتو الثالث فهو على الوزير السابق ناصيف حتي الذي خرج فجأة من حكومة الرئيس حسان دياب .المصدر ختم بأن الاسمين المتقدمين لدى التيار هما الوزير زياد بارود والسفير جورج خوري.