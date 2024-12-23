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لبنان

"التيار" يشهر الفيتو في وجه ثلاثة مرشحين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-12-2024 | 01:30
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افاد مصدر نيابي مطلع على الحراك الرئاسي المستجد هذه الفترة أن "التيار الوطني الحر" يضع فيتوهات على أكثر من إسم .
وقال: "بالاضافة إلى الفيتو على قائد الجيش العماد جوزيف عون والذي أصبح من ثوابت "التيار" في الإستحقاق الرئاسي، هناك فيتو مماثل وبنفس الحدة على المرشح الجديد النائب نعمة فرام ، والسبب واضح بحسب المصدر كون الأخير "خذل" التيار عندما خرج إبان الثورة من تكتل "لبنان القوي" ولا يستحق اليوم أن يكون مدعوما من "التيار" ، أما الفيتو الثالث فهو على الوزير السابق ناصيف حتي الذي خرج  فجأة من حكومة الرئيس حسان دياب .
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المصدر ختم بأن الاسمين المتقدمين لدى التيار هما الوزير زياد بارود والسفير جورج خوري.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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