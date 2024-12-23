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لبنان

فوضى الطرقات والمخالفات الى تصاعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-12-2024 | 02:45
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مع اقتراب فترة الاعياد، تشهد الطرقات زحمة سير خانقة خاصة في فترة المساء.
وفي ظل غياب التنظيم وتعطل اشارات السير، يضطر المواطن الى الانتظار لفترة طويلة قبل الوصول الى المكان المقصود.
كما ويزيد غياب التنظيم الى زيادة نسبة المخالفات من قبل المواطنين.
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المصدر: لبنان 24
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