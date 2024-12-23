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لبنان

الحفر "تصطاد" السيارات

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
23-12-2024 | 03:15
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مع تأثر لبنان بمنخفض جوي، بدأ المواطنون يلاحظون حفرا في وسط الطرقات بعدما كانت البلديات عمدت الى اقفالها.
ويشير مصدر معني الى ان عودة مشكلة الحفر الى الظهور عند هطول الامطار سببها الاساسي عدم استعمال الزفت لطمر الحفر، حيث يتم  استخدام الحجارة والاتربة او في بعض الاحيان الباطون.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

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