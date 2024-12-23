الحفر "تصطاد" السيارات

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مع تأثر لبنان بمنخفض جوي، بدأ المواطنون يلاحظون حفرا في وسط الطرقات بعدما كانت البلديات عمدت الى اقفالها.ويشير مصدر معني الى ان عودة مشكلة الحفر الى الظهور عند هطول الامطار سببها الاساسي عدم استعمال الزفت لطمر الحفر، حيث يتم استخدام الحجارة والاتربة او في بعض الاحيان الباطون.