Advertisement

لبنان

الخليل هنأ بالأعياد: عسى أن تحمل بركتها حلولاً للأزمات وأولها انتخاب رئيس

Lebanon 24
23-12-2024 | 00:37
A-
A+
Doc-P-1296369-638705363651542306.jpg
Doc-P-1296369-638705363651542306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنأ الوزير والنائب السابق أنور الخليل في بيان، "اللبنانيين لمناسبة عيد الميلاد"، متمنياً ان "تحمل بركة العيد معها حلولاً لهذه الازمات التي يعيشها لبنان، وأولها انتخاب رئيس للجمهورية، لتنطلق مع العهد الجديد ورشة الاصلاح والتطور والازدهار".
Advertisement
 
وقال: "أطيب التهاني وأجل الاماني لأهلنا الاعزاء في الوطن والاغتراب والانتشار، بمناسبة هذا العيد السعيد، عيد الميلاد المجيد، اعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات".
 
أضاف: "يطل علينا عيد الميلاد هذا العام، بعد أوقات عصيبة مر بها وطننا الحبيب لبنان على مختلف الاوضاع السياسية والمالية والاجتماعية، لكن رسالة الملائكة الذين بشروا الرعاة بولادة المخلص يسوع المسيح منشدين:"المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة"، تبعث فينا الامل بغد مشرق ومستقبل افضل".

وختم: "عسى ان تحمل بركة العيد معها حلولاً لهذه الازمات التي يعيشها لبنان، وأولها انتخاب رئيس للجمهورية، لتنطلق مع العهد الجديد ورشة الاصلاح والتطور والازدهار ويعود للبنان تألقه الماضي كوطن يعتز به ابناؤه ويمنح اجياله الطالعة فرصة لعيش كريم ومستقبل واعد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-12-23
02:11 | 2024-12-23
03:00 | 2024-12-23
02:51 | 2024-12-23
02:50 | 2024-12-23
02:45 | 2024-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24