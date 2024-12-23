الخليل هنأ بالأعياد: عسى أن تحمل بركتها حلولاً للأزمات وأولها انتخاب رئيس

هنأ الوزير والنائب السابق أنور الخليل في بيان، "اللبنانيين لمناسبة عيد الميلاد"، متمنياً ان "تحمل بركة العيد معها حلولاً لهذه الازمات التي يعيشها لبنان، وأولها انتخاب رئيس للجمهورية، لتنطلق مع العهد الجديد ورشة الاصلاح والتطور والازدهار".

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وقال: "أطيب التهاني وأجل الاماني لأهلنا الاعزاء في الوطن والاغتراب والانتشار، بمناسبة هذا العيد السعيد، عيد الميلاد المجيد، اعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات".

أضاف: "يطل علينا عيد الميلاد هذا العام، بعد أوقات عصيبة مر بها وطننا الحبيب لبنان على مختلف الاوضاع السياسية والمالية والاجتماعية، لكن رسالة الملائكة الذين بشروا الرعاة بولادة المخلص يسوع المسيح منشدين:"المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة"، تبعث فينا الامل بغد مشرق ومستقبل افضل".



وختم: "عسى ان تحمل بركة العيد معها حلولاً لهذه الازمات التي يعيشها لبنان، وأولها انتخاب رئيس للجمهورية، لتنطلق مع العهد الجديد ورشة الاصلاح والتطور والازدهار ويعود للبنان تألقه الماضي كوطن يعتز به ابناؤه ويمنح اجياله الطالعة فرصة لعيش كريم ومستقبل واعد".