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لبنان

مسعد وجّه أسئلة الى المرشحين للرئاسة

Lebanon 24
23-12-2024 | 00:47
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قال النائب شربل مسعد في بيان: "مع اقتراب موعد جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، من المهم أن يجيب كل مرشح للرئاسة على أسئلة تعكس رؤيته الإصلاحية والتزامه معالجة الأزمات التي تعصف بالبلاد ليبنى على الشيء مقتضاه".
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أضاف: "فيما يلي بعض الأسئلة الأساسية:

1. الإصلاح السياسي:

- ما هي رؤيتك لتطبيق اتفاق الطائف والإصلاحات المنصوص عليها فيه؟

- كيف ستعمل على تعزيز استقلالية القضاء ومنع التدخلات السياسية فيه؟

- ما هي خطتك لتفعيل اللامركزية الإدارية وتحقيق التوازن بين المركز والمناطق؟

- كيف ستواجه ملف الفساد وتعزز الشفافية في مؤسسات الدولة؟

2. الإصلاح الاقتصادي والمالي:

- ما هي خطتك لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وحماية أموال المودعين؟

- كيف ستعمل على التفاوض مع صندوق النقد الدولي بطريقة تضمن حقوق اللبنانيين؟

- ما هي رؤيتك لإصلاح قطاع الكهرباء والبنى التحتية المتدهورة؟

- كيف ستعالج أزمة الدين العام وتعمل على تحقيق الاستقرار المالي؟

3. السيادة والعلاقات الدولية:

- كيف ستتعامل مع ملف السلاح خارج إطار الدولة وتطبيق القرارات الدولية ؟

- ما هي استراتيجيتك لتعزيز العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي واستعادة الثقة؟

- كيف ستعمل على حماية الحدود اللبنانية وضمان سيادة الدولة على كامل أراضيها؟

4. العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان:

- ما هي خطتك لتحسين الأوضاع المعيشية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين؟

- كيف ستواجه أزمة الهجرة والنزوح وتضمن عودة اللاجئين السوريين ؟

- ما هي سياستك لدعم الشباب والمرأة في المشاركة السياسية والاقتصادية؟

5. ملف البيئة والموارد:

- كيف ستدير ملف النفط والغاز بطريقة شفافة تضمن استفادة الشعب اللبناني؟

- ما هي خطتك لمعالجة أزمة النفايات والتلوث البيئي؟

- كيف ستعمل على تطوير قطاع الزراعة والصناعة لدعم الاقتصاد المحلي؟

6. التغيير والإصلاح الحقيقي:

- كيف ستضمن أنك رئيس لكل اللبنانيين وليس لفئة أو حزب معين؟

- ما هي الآليات التي ستعتمدها للتواصل مع النواب الغير حزبيين والمجتمع المدني لضمان شراكة حقيقية؟

- كيف ستثبت التزامك بالإصلاح وعدم الخضوع لضغوط القوى التقليدية؟

وختم: "كل هذه الأسئلة تضع المرشح أمام مسؤولية تقديم إجابات واضحة وواقعية، تعكس استعداده لتحمل مسؤولية قيادة البلاد في مرحلة حرجة".
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