مسعد وجّه أسئلة الى المرشحين للرئاسة

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قال النائب شربل مسعد في بيان: "مع اقتراب موعد جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، من المهم أن يجيب كل مرشح للرئاسة على أسئلة تعكس رؤيته الإصلاحية والتزامه معالجة الأزمات التي تعصف بالبلاد ليبنى على الشيء مقتضاه".أضاف: "فيما يلي بعض الأسئلة الأساسية:1. الإصلاح السياسي:- ما هي رؤيتك لتطبيق اتفاق الطائف والإصلاحات المنصوص عليها فيه؟- كيف ستعمل على تعزيز استقلالية القضاء ومنع التدخلات السياسية فيه؟- ما هي خطتك لتفعيل اللامركزية الإدارية وتحقيق التوازن بين المركز والمناطق؟- كيف ستواجه ملف الفساد وتعزز الشفافية في مؤسسات الدولة؟2. الإصلاح الاقتصادي والمالي:- ما هي خطتك لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وحماية أموال المودعين؟- كيف ستعمل على التفاوض مع صندوق النقد الدولي بطريقة تضمن حقوق اللبنانيين؟- ما هي رؤيتك لإصلاح قطاع الكهرباء والبنى التحتية المتدهورة؟- كيف ستعالج أزمة الدين العام وتعمل على تحقيق الاستقرار المالي؟3. السيادة والعلاقات الدولية:- كيف ستتعامل مع ملف السلاح خارج إطار الدولة وتطبيق القرارات الدولية ؟- ما هي استراتيجيتك لتعزيز العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي واستعادة الثقة؟- كيف ستعمل على حماية الحدود اللبنانية وضمان سيادة الدولة على كامل أراضيها؟4. العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان:- ما هي خطتك لتحسين الأوضاع المعيشية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين؟- كيف ستواجه أزمة الهجرة والنزوح وتضمن عودة اللاجئين السوريين ؟- ما هي سياستك لدعم الشباب والمرأة في المشاركة السياسية والاقتصادية؟5. ملف البيئة والموارد:- كيف ستدير ملف النفط والغاز بطريقة شفافة تضمن استفادة الشعب اللبناني؟- ما هي خطتك لمعالجة أزمة النفايات والتلوث البيئي؟- كيف ستعمل على تطوير قطاع الزراعة والصناعة لدعم الاقتصاد المحلي؟6. التغيير والإصلاح الحقيقي:- كيف ستضمن أنك رئيس لكل اللبنانيين وليس لفئة أو حزب معين؟- ما هي الآليات التي ستعتمدها للتواصل مع النواب الغير حزبيين والمجتمع المدني لضمان شراكة حقيقية؟- كيف ستثبت التزامك بالإصلاح وعدم الخضوع لضغوط القوى التقليدية؟وختم: "كل هذه الأسئلة تضع المرشح أمام مسؤولية تقديم إجابات واضحة وواقعية، تعكس استعداده لتحمل مسؤولية قيادة البلاد في مرحلة حرجة".