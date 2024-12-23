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لبنان

بعد تسلمه 4 مراكز للجبهة الشعبية.. الجيش يتسلم موقع قوسايا

Lebanon 24
23-12-2024 | 01:17
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تسلمت قوة من الجيش والمخابرات موقع الجبهة الشعبية - القيادة العامة في جرد قوسايا، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
 
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة خطوات مشابهة اتّخذها الجيش في اليومين الماضيين وتسلّم بموجبها 4 مراكز من الفصائل الفلسطينية، هي: موقع جبيلة عين البيضا، السلطان يعقوب في البقاع الغربي، حشمش المواجه مباشرة لموقع قوسايا، وموقع آخر في "حلوة".
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