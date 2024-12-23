ميقاتي يتفقد وحدات الجيش في الجنوب

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح اليوم الإثنين إلى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون حيث استقبله قائد الجيش العماد جوزيف عون وكبار الضباط لتفقد وحدات الجيش عند الخطوط الامامية والاطلاع على الاوضاع في القطاع الشرقي.

Advertisement