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لبنان

ميقاتي يتفقد وحدات الجيش في الجنوب

Lebanon 24
23-12-2024 | 00:51
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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح اليوم الإثنين إلى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون حيث استقبله قائد الجيش العماد جوزيف عون وكبار الضباط  لتفقد وحدات الجيش عند الخطوط الامامية والاطلاع على الاوضاع في القطاع الشرقي.
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الجيش

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