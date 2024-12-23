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لبنان

عشية عيد الميلاد.. كيف يبدو حال الطرقات صباح اليوم؟

Lebanon 24
23-12-2024 | 01:00
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تشهد الطرقات اللبنانية حركة مرور كثيفة عشية الاعياد، وقد افادت غرفة التحكم المروري عن حركة سير كثيفة على طريق المطار القديمة باتجاه بيروت وعلى اوتوستراد جونية حتى الضبيه ومن انطلياس حتى الزلقا.
كما تسجل حركة مرور كثيفة على طريق الحدث عند مفرق الكفاءات ومن خلدة باتجاه انفاق المطار ومن الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي.
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هذا ساحلاً، أما جبلاً، فأفادت غرفة التحكم المروري بأن طريق ترشيش زحلة وضهر البيدر سالكتين حالياً امام جميع المركبات والرؤية طبيعية، فيما طريق عيناتا الارز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، وطريق جرد مربين الهرمل سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية.
 
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