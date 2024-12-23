العماد عون يتفقد الالوية العسكرية في الجنوب

تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون صباح اليوم قيادة لواء المشاة السابع في ثكنة فرنسوا الحاج - مرجعيون حيث التقى الضباط والعسكريين واطلع منهم على مهماتهم وأوضاعهم العملانية.

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