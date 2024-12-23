خواجة التقى أهالي شارعي المأمون والبدوي في البسطة: نناشد الدول الشقيقة والصديقة دعم لبنان

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التقى النائب محمد خواجة أهالي شارعي المأمون والبدوي في منطقة البسطة الفوقا، الذين تمنوا عليه وعلى نواب العاصمة، "المساهمة في الإسراع بتعويض خسائرهم الكبيرة التي لحقت بالمباني والشقق السكنية والمؤسسات التجارية نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة التي طالت العاصمة بيروت".ووعد النائب خواجة "بإجراء كل ما يلزَم من اتصالات مع الهيئة العليا للإغاثة والإدارات والجهات المعنية، للإسراع في دفع تعويضات الإيواء والترميم وإعادة الاعمار"، وناشد "الدول الشقيقة والصديقة دعم لبنان بعد الدمار الكبير الناجم عن الحرب العدوانية الإسرائيلية".