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لبنان

الصادق: خطاب الشرع عن لبنان ناضج ومطمئن

Lebanon 24
23-12-2024 | 01:35
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كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس":
 
"خطاب الشرع عن لبنان ناضج ومطمئن، وبدا عالماً بكل التفاصيل، ناصحًا بإلغاء المحاصصة والطائفية. حتى الآن، كل ما نسمعه يطمئن إلى أن علاقات طبيعية واحترام السيادة سيحكمان مستقبل الدولتين".
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