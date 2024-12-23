الصادق: خطاب الشرع عن لبنان ناضج ومطمئن

كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس":

"خطاب الشرع عن لبنان ناضج ومطمئن، وبدا عالماً بكل التفاصيل، ناصحًا بإلغاء المحاصصة والطائفية. حتى الآن، كل ما نسمعه يطمئن إلى أن علاقات طبيعية واحترام السيادة سيحكمان مستقبل الدولتين".