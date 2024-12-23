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لبنان

ميقاتي من ثكنة مرجعيون: الجيش يمثل وحدة الوطن وجميع اللبنانيين يدعمونه

Lebanon 24
23-12-2024 | 02:11
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قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من ثكنة الجيش في مرجعيون، المحطة الأولى في جولته الجنوبية إنه "لا بد بداية من توجيه التحية لارواح شهداء الجيش الذين سقطوا دفاعاً عن الارض"، وأضاف: "اتطلع في وجوهكم واشعر بالفخر لانني اشعر بمعنوياتكم العالية واصراركم على الدفاع عن الارض رغم كل الصعوبات".
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وتابع: "سنعقد اجتماعا مع اللجنة التي تشرف على وقف اطلاق النار و امامنا مهام كثيرة أبرزها انسحاب العدو من كل الاراضي التي توغل فيها خلال عدوانه الاخير، وعندها سيقوم الجيش بمهامه كاملة".
 
وأكد أنّ "الجيش لم يتقاعس يوماً عن مهماته ونحن امام امتحان صعب وسيثبت الجيش انه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه وانا على ثقة كاملة بهذا الأمر"، مشيراً إلى أنَّ "الجيش اثبت على الدوام انه يمثل وحدة هذا الوطن ويقوم بواجباته، وجميع اللبنانيين إلى جانب الجيش ويدعمونه".
 
وختم: "حماكم الله وحمى هذا الوطن".

قائد الجيش
 
وفي كلمته حيا قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيس الحكومة شاكراً له دعمه الكامل للجيش، وقال: "رغم كل الامكانات الضئيلة بقي الجيش صامداً في مراكزه وحافظ على المدنيين، وسنكمل مهمتنا لاننا مؤمنون بما نقوم به".
 
 
 
 
 
 
 
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