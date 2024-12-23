المطران تابت ترأس قداسًا في الذكرى العاشرة لتأسيس رعية مار يوحنا الرسول في كندا

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ترأس راعي ابرشية مار مارون كندا المارونية المطران بول مروان تابت الذبيحة الإلهية لمناسبة مرور ١٠ سنوات على تأسيس رعية مار يوحنا الرسول، عاونه نائبه الاسقفي العام الاب شربل جعجع المرسل اللبناني، الاب سامي راشد المرسل اللبناني، وحضر القداس كل أعضاء لجنة الوقف منذ التأسيس حتى اليوم.وخلال كلمة ألقاها امام الحضور شدد المطران تابت على "ضرورة التعاون والتضامن بين ابناء الرعية"، وأكد تابت في عظته "أهمية الالتزام في حياتنا الروحية والوطنية والاجتماعية".